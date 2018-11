Rheinische Post: Kommentar: Sprit-Engpässe zeigen unsere Verletzlichkeit

Düsseldorf (ots) - Der Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums istvernünftig: Wenn Tankschiffe wegen des niedrigen Wasserstands auf demRhein nur eingeschränkt fahren können, müssen eben die wenigenTanklastwagen auch sonntags über Autobahnen fahren dürfen. Dasverhindert, dass NRW und andere Teile Deutschlands beim Sprit noch ineine richtige Versorgungskrise rutschen. Aktuell mag es manchmal zwarärgerlich sein, wenn an einigen Tankstellen eine oder mehrereSpritsorten zeitweise ausgehen, doch eine wirkliche Krise ist dasnoch nicht.Gleichzeitig zeigen die Versorgungsengpässe, wie verletzbar unsereIndustriegesellschaft ist. Es ist im Interesse Deutschlands, beimKampf gegen den Klimawandel endlich konsequent mitzumachen.Monatelange Trocken- und Hitzephasen können auch hierzulande zuschwierigen Situationen führen, weitere Migrationswellen aus demSüden drohen, auch die Brände in Kalifornien sind eine Warnung - wirmüssen also weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre jagen.Dies schließt pragmatisches Handeln nicht aus: NRW sollte mitPipelines besser an die Häfen an der Nordsee angeschlossen werden, umRaffinerien und Tankstellen zuverlässiger versorgen zu können.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell