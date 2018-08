Rheinische Post: Kommentar / Spiel mit dem Feuer = VON HOLGER MÖHLE

Düsseldorf (ots) - Der Machtkampf in der Partei Die Linke gehtweiter. Sahra Wagen knecht startet - mit Rückendeckung von OskarLafontaine - ihre linke Sammlungsbewegung und weiß dabei genau, dasssie damit die Einheit ihrer eigenen Partei angreift. Wenn sie zum"Aufstehen - Die Sammlungsbewegung" aufruft, stellt sich unweigerlichdie Frage: Aufstehen wofür? Wagenknecht sucht Mitstreiter auf ihremWeg des chronischen Separatismus. Spaltung als Programm. Wagenknechtwill die Unzufriedenen auf der linken Seite des politischen Spektrumssammeln. Das könnte - siehe den Zuspruch für die rechte Alternativefür Deutschland - gefährlich für die Volksparteien werden.Wagenknecht spielt mit dem Feuer. Ihr ist bewusst, welche Stimmungsie anfacht, wenn sie vor den Grenzen der Migration in den deutschenArbeitsmarkt warnt. Sie weiß auch, wen sie mit solchen Parolenanspricht, weil vor allem die Linke, aber auch die SPD einen Teilihrer klassischen Klientel, Arbeiter und Arbeitslose, an die rechteAfD verloren hat. Nur: Wie wäre es mit Loyalität zur eigenen Partei?Am besten wäre, Wagenknecht würde sich selbst erst einmal gründlichsammeln.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell