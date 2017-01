Rheinische Post: Kommentar / Spezielle Beziehung = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Theresa May ist nicht zu beneiden. Diebritische Premierministerin ist bereit, den Zugang ihres Landes zumEU-Binnenmarkt zu opfern, weil sie in den Scheidungsverhandlungen mitBrüssel keine Zugeständnisse machen will. Deshalb ist sie jetzthänderingend auf der Suche nach neuen Partnern, damit die Trennungnicht allzu schmerzhaft wird. Sie muss als attraktive Braut auftretenund das ausgerechnet gegenüber Donald Trump. Der lockt zwargönnerhaft mit der Aussicht auf einen Handelsvertrag, aber dieBedingungen dafür wird er diktieren. Das ganze schöne Gerede von der"speziellen Beziehung" zwischen den USA und Großbritannien kann nichtkaschieren, wer in diesem Spiel wen benutzt. May braucht TrumpsHilfe, um einen harten Brexit abzufedern, aber zu sehr anbiedern darfsie sich ihm auch nicht - das käme bei den Briten gar nicht gut an.Die übrigen EU-Mitglieder sollten sich vom demonstrativen Geturtel inWashington also nicht beeindrucken lassen. Für einen Wettbewerb umdie einsame Braut besteht kein Anlass. Wenn May glaubt, mit Trumpglücklich werden zu können - viel Glück!www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell