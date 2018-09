Rheinische Post: Kommentar: Spaltung reicht nicht

Düsseldorf (ots) - Aufspalten ist in der Wirtschaft gerade in.Nach erbittertem Machtkampf gibt auch Thyssenkrupp dem Druck derInvestoren nach und zerlegt sich in zwei Teile: einen guten namensIndustrials und eine Art Bad Bank namens Materials fürProblemgeschäfte. Die Börse feiert, die IG Metall ist zufrieden.Warum also der Streit der vergangenen Monate? Weil das alles erst derAnfang ist. Thyssenkrupp macht nach, was die Nachbarn RWE und Eon2016 vorexerzierten. Hier machen schon kurz nach der Spaltung dieMütter Kasse und stoßen ihre Töchter ab. Kein Wunder: DurchAufspaltung allein wird kein kranker Konzern gesund. Das wusste dieGarde um den früheren Chef Heinrich Hiesinger, zu der einst auchGuido Kerkhoff als Finanzvorstand gehörte. Doch mit seiner Voltebinnen weniger Wochen dient sich der wendige Kerkhoff denGroßaktionären für mehr an. Die Krupp-Stiftung, die nun vageZustimmung signalisiert, muss sich fragen lassen, wie die Spaltungmit ihrem Auftrag (Wahrung der Einheit) zu vereinbaren ist und warumsie Thyssenkrupp durch ihren Eiertanz überhaupt in eine tiefe(Führungs-)Krise stürzte.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell