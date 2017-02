Rheinische Post: Kommentar / Später Erfolg mit fadem Beigeschmack = Von Stefani Geilhausen

Düsseldorf (ots) - In der Haut der einstigen Soko-Leute möchte mannun wirklich nicht stecken. 60, 70 erfahrende Kriminalisten waren imJahr 2000 rund um die Uhr im Einsatz, um den feigen Anschlag amS-Bahnhof zu klären. Und sie hatten ja das richtige Gespür: Nacheiner knappen Woche hatten sie den Mann gefasst, der jetzt, 16 Jahredanach, in U-Haft sitzt - nachweisen konnten sie ihm die Tat damalsaber nicht. Dabei war es jetzt keine geheimnisvolle Technologie, auchkein wundersamer DNA-Beweis, der das neue Ermittlerteam zum Erfolggeführt hat, sondern altmodische Polizeiarbeit, das hartnäckige undgründliche Zusammentragen winziger Puzzle-Teile. Und sicher auch einQuäntchen Glück. Dem späten Ermittlungserfolg haftet deshalb einfader Beigeschmack an. Die Frage etwa, ob dieselben Indizien, die vor16 Jahren nicht für einen dringenden Tatverdacht gegen den heuteBeschuldigten ausreichten, jetzt in einem Prozess bestehen können.Und natürlich die Frage, warum der frühe Verdacht auf einen Täter ausdem rechtsextremen Umfeld nicht auch früher zu einer Verhaftungführte. Die Wehrhahn-Akte wird um den Untersuchungsausschuss imLandtag wohl nicht herumkommen, dem sie mit Rücksicht auf dieErmittlungen bislang verschlossen blieb.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell