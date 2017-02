Rheinische Post: Kommentar: Sicheres Afghanistan?

Düsseldorf (ots) - Die rot-grün regierten Länder tun sich schwermit Abschiebungen nach Afghanistan. Die Sicherheitslage dort istheikel, die Zahl der Toten durch Angriffe der Taliban hat ein neuesRekordhoch erreicht. Man muss die Bedenken ernstnehmen. Aber gänzlichauf Abschiebungen in das Land am Hindukusch zu verzichten, geht zuweit. In weiten Teilen Afghanistans, vor allem in den dichtbesiedelten Gebieten, herrscht Frieden. Dass die Taliban in den ehergebirgigen Gegenden aktiv sind und damit einen großen Teil der FlächeAfghanistans unsicher machen, ist zwar eine Niederlage für die vomWesten gestützte Regierung, aber nicht existenzbedrohend. Die Ländersind für den Vollzug der Abschiebungen verantwortlich. Sie müssengenau prüfen, ob die Rückführung nach Afghanistan angemessen ist.Wenn ja, dann müssen sie auch handeln, auch wenn ihnen dasideologisch nicht in den Kram passt. Die Perspektivlosigkeit alleinist kein Asylgrund, auch wenn man versteht, dass die Menschen sicheine bessere Zukunft wünschen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell