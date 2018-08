Rheinische Post: Kommentar / Schwere Schlappe für Flughafenchef = VON MAXIMILIAN PLÜCK

Düsseldorf (ots) - Man kann es ja einfach mal versuchen. PerZeitungsinterview verkündet der Chef des Düsseldorfer Flughafens, erhoffe darauf, dass spätestens im nächsten Frühjahr eine Entscheidungüber die Kapazitätserweiterung fällt. Was sich der erfahrene ManagerThomas Schnalke von einer solchen Aussage versprochen hat, isträtselhaft. Ihm muss klar gewesen sein, dass er mit solchem Druck beider Politik eher das Gegenteil erreicht. Der Beweis dafür flatterteihm in der vergangenen Woche per Post ins Haus. Das Schreiben aus demVerkehrsministerium lässt wenig Interpretationsspielraum daran, wieschlecht Schnalkes Einlassung im Hause von Minister Wüst angekommenist. Der Manager scheint etwas zu übersehen: Das Ministerium istverpflichtet, in dem Verfahren ausgiebig alle Seiten zu hören.Angesichts von 40.000 Einwendungen gegen die Flughafen-Pläne wäre esfahrlässig, sich zur Eile drängen zu lassen. Anstatt an falscherStelle Druck zu erzeugen, sollte der Flughafenchef seine Energiedarauf richten, die steigende Zahl der späten Landungen zu begrenzen,und so dem Eindruck vorbeugen, man betreibe klammheimlich eineKapazitätserweiterung durch die Hintertür.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell