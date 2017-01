Rheinische Post: Kommentar / Schwere Kost für Transatlantiker = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Die erste Erkenntnis aus dem Interview desdesignierten US-Präsidenten mit der "Bild"-Zeitung ist zugleich dieschmerzhafteste: Donald Trump bleibt Donald Trump. Er will dieVereinigten Staaten führen wie seine Unternehmensgruppe. Hart,kompromisslos, gewinnmaximierend. Das Präsidiale bleibt ihm fern, dasInternationale, das Diplomatische. Der Freihandel als Instrument deswirtschaftlichen Miteinanders zum Nutzen aller Beteiligten ist fürihn nur ein schlechter Deal. "America first", oder treffender: "Wirgegen den Rest der Welt" - so lässt sich das Weltbild des DonaldTrump beschreiben.Darauf sollten die europäischen Staatschefs, allen voran dieRegierungschefin des Exportweltmeisters Deutschland, nicht mitWehklagen, sondern mit Geschlossenheit, Selbstbewusstsein und Härtereagieren. Wer Strafzölle einführt, muss mit Gegenmaßnahmen rechnen.Trump, der im Pionierland des Kapitalismus reich wurde, missachtetdie Prinzipien der Marktwirtschaft. Seine Äußerungen über diedeutschen Autoexporte ("Wie viele Chevrolets sehen Sie inDeutschland?") zeugen von unglaublicher Naivität. In einer freienMarktwirtschaft entscheidet der Käufer, welche Produkte er kaufenwill. Trump sollte sich die US-Hersteller vorknöpfen, dieoffensichtlich bei Innovation, Qualität und Markenimage nicht vornesind. Trotz VW-Skandal übrigens.In dem Interview spricht der Mann, den immerhin 60 MillionenUS-Bürger gewählt haben, unbequeme Wahrheiten über den Irak-Krieg,den Afghanistan-Einsatz und die fehlende Zahlungsbereitschaft derNato-Mitglieder aus. Aber die widersprüchlichen und zutiefstnationalistischen Aussagen dominieren. Trumps Sicht auf dieEuropäische Union ist - bei aller berechtigten Kritik an Effizienz -von beeindruckender Schlichtheit. Die EU als Vehikel der Deutschenzur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen Interessen zu deuten, istgeschichtsvergessen. Die EU ist das größte Friedensprojekt derNachkriegszeit, ein Bündnis der freiheitlichen Werte. "Keine Regionder Welt ist wichtiger für uns als Europa", hatte Bill Clintondeshalb den Europäern 1994 zugerufen. Lange ist es her. Für DonaldTrump ist der Kontinent offenbar ein verkrusteter Staatenbund, der zuwenig Geld für Verteidigung ausgibt, zu viel für Flüchtlinge und aufdem Weltmarkt ein lästiger Wettbewerber ist. Den Transatlantikernstehen jedenfalls eiserne Zeiten bevor. Donald Trump wird einePrüfung für Europa. Auch weil er unberechenbar ist. Ein skrupelloserManager im Weißen Haus. Aber das kann auch heilsam sein. Europa musssich emanzipieren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell