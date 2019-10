Rheinische Post: Kommentar: Schwarzer-Peter-Spiel um den Brexit

Düsseldorf (ots) - Im dramatischen Schlussakt des Brexit hat dasRennen um die historische Deutungshoheit begonnen. GroßbritanniensPremier Boris Johnson ließ dafür nach Gesprächen mit derEU-Kommission, dem französischen Präsidenten und der deutschenKanzlerin streuen, eine Brexit-Einigung sei mit der EU nicht mehrmöglich. "Blame Game" sagen die Briten zu dem Spiel, in dem es darumgeht, den Schwarzen Peter zu vergeben. Die Taktik ist durchschaubar.Johnson hat sich verzockt. Innenpolitisch steht er mit dem Rücken zurWand. Die Mehrheit des Parlaments ist gegen seinen Kurs einesungeordneten EU-Austritts. Nun droht ihm auch noch eine Revolte imKabinett. Johnson hat unabhängig vom Agieren der EU keinenHandlungsspielraum mehr. Die EU tut gut daran, sich mit ihrerGesprächsbereitschaft in der Form offen, in der Sache aber hart zuzeigen. Die Briten haben für ihren EU-Austritt nach hartenVerhandlungen einen für beide Seiten fairen Vertrag bekommen, derzugleich den Frieden in Nordirland sichert. Es wäre ein fatalesSignal, ließe sich die EU von einem Hasardeur wie Johnson erpressen.Ein ungeordneter Brexit ließe auch den Rest der EU ökonomisch leiden.Für die Briten aber wäre er ein Drama. Und wenn die Briten erstmerken, dass Johnson sie von Anfang an mit seiner Brexit-Rhetorikbetrogen hat, wird er als Premier nicht mehr lange haltbar sein.Besser für die EU und für Großbritannien wäre es, wenn Johnson vordem 31. Oktober gestürzt und doch noch ein geordneter Brexit gelingenwürde. Für die EU wäre es gut, wenn der Brexit endlich über die Bühneginge. Es wird Zeit, dass sich die Gemeinschaft wieder mit ihrenaktuellen Problemen und den Herausforderungen der Zukunft befasst -eine stabile Währung, Arbeitsplätze für die Jugend, eine gemeinsameStrategie in der Außen- und Verteidigungspolitik.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell