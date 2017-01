Rheinische Post: Kommentar / Der Schulz-Effekt hat keine Gewähr = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Über Jahre kannte die SPD nur eine Richtung inden Umfragen: abwärts. Für das unwägbare Wahljahr 2017 ist es einerfreuliches Vorzeichen, dass der Trend gestoppt ist. Mit Schulzbesteht die Chance, dass Union und SPD einen Bundestagswahlkampf aufAugenhöhe führen. Das ist zu begrüßen, weil bislang eineAuseinandersetzung der etablierten Parteien gegen die AfD drohte.Davon hätten nur die Rechtspopulisten profitiert. Nun schicken sichdie Volksparteien an, selbst wieder einander als Alternativen zubegegnen. Gut so. Doch eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und einSchulz noch keine Kanzlerpartei. Die Evergreens von sozialerGerechtigkeit und Aufstiegsversprechen reichen nicht aus, das Profilder SPD attraktiv werden zu lassen. Zumal der Wahlkampf in weitenTeilen von der Debatte um die innere Sicherheit und die Zukunft derFlüchtlingspolitik bestimmt sein wird. Als Politiker für innen- undsozialpolitische Fragen ist Schulz noch nicht ausgeleuchtet. Wenn esihm nicht schnell gelingt, in die Jacke des Bundespolitikers zuschlüpfen, könnte der Schulz-Effekt für die SPD genauso schnellwieder verschwinden, wie er sich eingestellt hat - über Nacht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell