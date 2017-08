Rheinische Post: Kommentar: Schulfach Medienwissen

Düsseldorf (ots) - Medienpädagogik leiste unverzichtbareBasisarbeit für eine gut funktionierende, starke Demokratie, mahnteNRW-Jugendminister Joachim Stamp (FDP)zur Eröffnung der SpielemesseGamescom in Köln. Eigentlich ist damit fast alles gesagt.Hinzuzufügen wäre noch: Und heute ist Medienpädagogik wichtiger dennje. Nie zuvor war die Vielfalt medialer Angebote größer undundurchsichtiger. Ob der Absender einer Mail oder eines Posts aufTwitter, Instagram oder Facebook vertrauenswürdig ist, können selbstProfis oft nicht gleich durchschauen. Welche Interessen mitschwingen,wer wen wofür bezahlt, ob ein Foto echt ist - all das sind Fragen,für die Kinder erst einmal sensibilisiert werden müssen. Dass zugroße Unwissenheit über diese Zusammenhänge demokratiegefährdend ist,kann inzwischen als Binse gelten. Höchste Zeit also für ein eigenesSchulfach "Medienkompetenz"- auch die gehört zu einer digitalenGesellschaft. Diese Disziplin ist mindestens ebenso wichtig wie dasSchulfach "Wirtschaft", das jetzt in NRW eingeführt werden soll.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell