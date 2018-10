Rheinische Post: Kommentar: Schneller digitalisieren

Düsseldorf (ots) - Im Ausland ist es nur schwer zu vermitteln:Dass Lehrer in vielen deutschen Schulen noch immer an Kreidetafelnschreiben, ruft in Frankreich oder Großbritannien Verwunderunghervor. Dort sind elektronische Tafeln, Whiteboards genannt, längstüblich. Zur digitalen Grundausstattung einer Schule gehört aber nochviel mehr als das: Computer-Arbeitsplätze in ausreichender Menge fürSchüler und Lehrer zum Beispiel oder ein stabiler W-Lan-Anschluss injedem Klassenzimmer. Es ist daher gut, dass dieKultusministerkonferenz das Thema forciert und eine entsprechendeBund-Länder-Vereinbarung schließen will. Doch damit ist das Ziellängst nicht erreicht. Um die fünf Milliarden Euro Bundesmittelabrufen zu können, muss das Grundgesetz geändert werden. Wie schnelldas geht, hängt von der FDP und den Grünen im Bund ab. Wenn es gutläuft, können die Kommunen im Frühjahr 2019 an das Geld heran. Aberhaben sie überhaupt die Kapazitäten, um die Antragsverfahren zustemmen? So vergehen weitere Monate. Ein Industrieland, dessenwichtigste Ressource Wissen ist, kann sich das kaum erlauben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell