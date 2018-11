Rheinische Post: Kommentar: Schlechter Bauherr

Düsseldorf (ots) - In Behörden sitzen keine Unternehmer oderPrivateigentümer, sondern Beamte. Wenn sie Bauprojekte ausschreiben,kontrollieren und begleiten sollen, handeln sie nicht auf eigeneRechnung, sondern auf Rechnung der Steuerzahler. Allein das kannschon ganz gut erklären, warum es bei öffentlichen Bauprojektengeradezu in gesetzmäßiger Regelmäßigkeit zu Kostenexplosionen kommt.Umso akribischer müsste der Staat bei seinen Bauvorhaben durchstrenge eigene Regeln auf Wirtschaftlichkeit achten. EinAktionsprogramm dazu hatte das Bundesbauministerium 2015 zwar auf denWeg gebracht, doch angekommen sind die Vorgaben längst nicht in jederAmtsstube, wie der Steuerzahlerbund zu Recht anprangert. Vier vonzehn Bauvorhaben der öffentlichen Hand sind hinterher deutlich teurerals geplant. Am stärksten schlagen die Abweichungen bei den größtenund komplexesten zu Buche. Gerade der Staat muss daher beiBauprojekten endlich ein funktionierendes Risikomanagement einführen.Nur so kann er Gefahren früher erkennen, planerische Fehler früherbeseitigen und Kosten senken.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell