Rheinische Post: Kommentar: Schlecht für Vermieter

Düsseldorf (ots) - Der Bundesgerichtshof hat bestimmtenMietergruppen, die ihre Wohnung aufgrund von Eigenbedarfskündigungender Eigentümer räumen sollen, den Rücken gestärkt. Wenn die Mietergesundheitlich angeschlagen sind, darf ihnen der Eigentümer nichtohne Weiteres mehr kündigen. Aus Mietersicht ist dies ein gutes,beruhigendes Urteil. Es lindert die Sorge vieler Mieter, etwa beigesundheitlichen Problemen im hohen Alter noch auf die Straße gesetztwerden zu können. Ältere leben oft jahrzehntelang in einerMietwohnung und können Entwurzelungen auch seelisch nur schwerverkraften. Aus Vermietersicht dagegen eröffnet das Urteil neue,unliebsame Interpretationsspielräume. Denn die Antwort auf die Frage,wie stark ein Mieter gesundheitlich höchstens angeschlagen sein darf,damit ihm noch gekündigt werden kann, liegt in einer Grauzone. Dieswird noch mehr ins Ermessen der Gerichte gestellt. Da die Bevölkerunginsgesamt immer älter wird, dürfte es in Zukunft solche Konflikteimmer häufiger geben. Nach der Mietpreisbremse ist dies ein weitererRückschlag für die Vermieterseite.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell