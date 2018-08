Rheinische Post: Kommentar: Schlangen registrieren

Düsseldorf (ots) - Die Anakonda im Latumer See in Meerbusch sorgtbundesweit für Aufsehen. Wie sie dort hingekommen ist, lässt sichbislang nur vermuten. Wahrscheinlich aber ist die zwei Meter langeSchlange ihrem Besitzer entkommen. Oder dieser hat sie ausgesetzt.Vom Halter fehlt aber jede Spur. Und von selbst wird er sich wohlauch nicht melden. Denn dann dürfte man ihm die Kosten für denFeuerwehreinsatz und die Suchaktion in Rechnung stellen. Dass derBesitzer vermutlich nicht belangt werden kann, ist den deutschenBehörden zu verdanken. Denn wer Anakondas oder andere großeWürgeschlangen hält, muss das nicht den Ämtern melden und ist somitauch nicht registriert. Selbst für besonders gefährliche Reptiliengibt es kein Haltungsverbot. Und daher weiß niemand genau, wer solcheTiere überhaupt hält. Das ist unverständlich. Bestimmte Exotengehören einfach nicht in deutsche Wohnzimmer - und schon gar nicht indie Hände von Laien. Daher sollte die Haltung von besonderen Exotengesetzlich verboten werden. Und für Reptilien, die den Menschen nichttödlich verletzen können, sollte eine Anzeigepflicht bestehen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell