Rheinische Post: Kommentar: Ein Schiff allein ist nicht die Rettung

Düsseldorf (ots) - Die EKD will ein eigenes Rettungsschiff insMittelmeer schicken. Und die Evangelische Kirche im Rheinland willsie unterstützen. Das ist grundsätzlich richtig. Es darf nicht sein,dass Tag für Tag Menschen im Mittelmeer ertrinken. Hier darf niemandwegsehen, und wenn es keine staatliche Rettungsmission wie "Sophia"mehr gibt, muss die Zivilgesellschaft einspringen. Zumal es kaum eineOrganisation gibt, die weltweit so gut vernetzt ist, wie die beidengroßen Kirchen. Mehr als einmal hat sich die Zusammenarbeit der EKDmit den Protestanten in Italien in der Flüchtlingsarbeit schonbewährt. Nicht übersehen werden sollte auch, dass sich diePartnerkirchen der deutschen Protestanten in diversen afrikanischenLändern aktiv darum bemühen, dass sich Menschen gar nicht erst aufden Weg nach Europa machen. Denn ein Rettungsschiff allein ist keineLösung. Es bekämpft nur ein Symptom. Es rettet nur diejenigen, diesich schon längst in Gefahr begeben haben. Nötig sind deswegen auchstaatliche, nachhaltigere Maßnahmen. Eine UN-Blauhelmmission inLibyen zum Beispiel. Denn nur ein direktes Eingreifen der weltweitenStaatengemeinschaft wird mittelfristig dafür sorgen können, dass indem nordafrikanischen Land keine Flüchtlinge mehr in Lagernfestgehalten werden. Dazu braucht es Maßnahmen, die verhindern, dasssich Menschen auf den Weg durch die Wüste und über das Meer nachEuropa machen. Neue und bessere Perspektiven in den Herkunftsländernder Migranten. Ein Einwanderungsgesetz für Menschen, die in Europaeine bessere wirtschaftliche Zukunft suchen, und konkreteResettlement-Programme für Menschen, die in ihrer Heimat vom Kriegbedroht sind. Wenn Europas Politik auf diesen Feldern nicht endlichhandelt, wird die Flotte der Rettungsschiffe im Mittelmeer auch inzwanzig Jahren noch Menschen aus dem Wasser ziehen müssen.