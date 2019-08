Rheinische Post: Kommentar / Scheuer wird plötzlich zum Fahrrad-Freund = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Verkehrsminister Scheuer ändert dieStraßenverkehrsordnung zu Gunsten von Fahrradfahrern und zu Ungunstender Autofahrer. Für einen Minister der CSU, die über viele Jahre demStraßenverkehr und den Autofahrern den Vorzug gegeben hat, ist dasein bemerkenswerter Schritt. Die bayerische Partei und Scheuer werdenein bisschen ökologischer und klimaschutzbewusster.Fahrradfahrern in Städten das Leben zu erleichtern, machtökologisch Sinn und ist auch aus Sicherheitsgründen überfällig.Autos, die auf Radwegen oder in zweiter Reihe parken, sind im engenStadtraum ärgerliche Hindernisse. Keinen Sinn macht dagegen ScheuersPlan, die bereits gut ausgelasteten Busspuren auch fürE-Tretrollerfahrer oder für Pkw mit drei oder mehr Insassenfreizugeben. Das führt nur zu neuem Verkehrschaos und behindertRadfahrer. Und vor allem: Wer soll das kontrollieren?Fußgänger und Radfahrer sollen künftig innerorts nur noch miteinem Mindestabstand von 1,5 Metern überholt werden dürfen, außerortsmit zwei Metern. Auch das kann den Verkehr sicherer machen. Kann,muss aber nicht. Denn viel wird davon abhängen, ob Strafen auchgeahndet werden. Deshalb braucht es mehr Verkehrspolizisten, vorallem auf dem Fahrrad. Und die Fahrradlobby muss eingestehen, dasssich auch zu viele Radfahrer nicht an Regeln halten, dass sie durchanarchistisches Verhalten andere und sich gefährden. Auch fürFahrradfahrer muss es daher härtere Strafen geben, wenn sie sichunfair verhalten.Wichtig ist auch das höhere Bußgeld gegen Gaffer beiVerkehrsunfällen. Unerträglich ist, dass Autofahrer dieRettungskräfte behindern, weil sie anhalten, filmen und gaffen. Werkeine Rettungsgasse bildet, muss härter bestraft werden. Da sind diegeplanten 320 Euro Bußgeld fast schon zu wenig.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell