Rheinische Post: Kommentar / Schaufensterdebatte = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die von der SPD losgetretene Debatte um einsolidarisches Grundeinkommen weckt Hoffnungen, die nicht erfülltwerden können. Mit dem Stichwort Grundeinkommen ist die Erwartungverbunden, Hartz IV könne bald der Vergangenheit angehören. Das wirdaber nicht funktionieren. Das solidarische Grundeinkommen, das 1500Euro monatlich für gemeinnützige Arbeit betragen soll, kann nurbekommen, wer tatsächlich arbeitsfähig ist. Doch eben diese Personensollte man in offene Stellen vermitteln. Wer zuverlässig alsHausmeister, als Übungsleiter oder als Betreuer für alte Menschenarbeiten kann, der schafft auch den Sprung in den erstenArbeitsmarkt. Es wäre kontraproduktiv, wenn Leute mit GrundeinkommenHandwerkern und anderen Dienstleistern Konkurrenz machen. Für jene,die nicht vermittelbar sind, sieht der Koalitionsvertrag einambitioniertes Programm vor, das für die besonders schwierigen FälleBrücken in die Arbeitswelt baut. Wer aber dieses Programm unter demStichwort "Solidarisches Grundeinkommen" diskutiert, führt eineSchaufensterdebatte.