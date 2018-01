Rheinische Post: Kommentar: Saufen und kiffen

Düsseldorf (ots) - Seit 2014 steigt die Zahl der Minderjährigen,die mit einer akuten Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefertwerden müssen, wieder an. Auch diese Entwicklung belegt, dass derriskante Alkohol- und Drogenkonsum sich in Deutschland weitgehendunabhängig von der Frage entwickelt, ob und für welche Altersgruppeeine Droge gerade verboten ist oder nicht. Beispiel Zigaretten: ImVergleich zur Jahrtausendwende rauchen heute rund zwei Drittelweniger Zwölf- bis 17-Jährige. Beispiel harte Drogen: Bundesweit istdie Zahl der Drogentoten in den vergangenen fünf Jahren wiederangestiegen. Allein 2016 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) gab esbundesweit einen Anstieg um neun Prozent. Beispiel Cannabis: NachJahren des Rückgangs kiffen Jugendliche heute wieder genauso viel wieim Jahr 2004. An den gesetzlichen Konsum- und Verkaufsvorgaben hatsich in keinem der genannten Beispiele etwas geändert. Verbotebeeinflussen den Konsum also offenbar kaum. Die einzige echte Chanceder Prävention heißt Aufklärung.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell