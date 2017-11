Rheinische Post: Kommentar / Sanierung von Schulen muss Vorrang haben = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Der Notstand ist offensichtlich. KaputteFenster, Türen, Dächer. Unterricht im Wintermantel, weil die Heizungmal wieder ausfällt. Und Toiletten, die kaum zumutbar sind. Die Redeist von Schulen in Nordrhein-Westfalen. Jahrelang vernachlässigteninsbesondere die finanzschwachen Kommunen ihre Schulgebäude, nur dasNotwendigste wurde investiert. Erst spät erkannte die rot-grüneLandesregierung, dass Städte und Gemeinden Unterstützung brauchen beider Sanierung ihrer Schulen. Sie legte das Programm "Gute Schule2020" auf; 2,1 Milliarden Euro stehen den Kommunen seither zusätzlichzur Verfügung. Doch das Geld kommt nur schleppend an. Es gebe zuwenige fertige Pläne, zu wenige Planer in den Stadtverwaltungen, unddie Bauindustrie habe ohnehin volle Auftragsbücher, moniert derStädte- und Gemeindebund. Mag sein, dass es diese Planungsproblemetatsächlich gibt. Dann sollten die Verantwortlichen in den Kommunennoch einmal darüber nachdenken, ob sie in jedem Fall die richtigenPrioritäten setzen: Ob der neue Kreisverkehr oder ein Parkhauswirklich wichtiger sind als etwa eine neue Turnhalle für dieGrundschule. Investitionen in Bildung müssen einen viel höherenStellenwert bekommen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell