Rheinische Post: Kommentar / SPD und Russland = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die Sozialdemokraten konnten ihren Streit umdie Russlandpolitik entschärfen, beendet ist er nicht. In derRusslandfrage würde der SPD ein bisschen mehr Maas und deutlichweniger Schröder guttun. Die Russland-Fans in der SPD blenden gerneaus, dass der russische Präsident Putin mit der Annexion der Krimerstmals seit dem Zweiten Weltkrieg auf dem europäischen Kontinentnationale Grenzen mit Waffengewalt verschoben hat. Bei allen Fehlern,die auch der Westen im Umgang mit Russland nach dem Fall der Mauerund der Auflösung der Sowjetunion gemacht hat, darf dieser SchrittRusslands nicht als Teil einer neuen Ordnung akzeptiert werden. Undso lange sich Russland noch nicht einmal an das Minsker Abkommenhält, muss Europa die Sanktionen aufrecht erhalten. In dieser Fragesollte auch die Sozialdemokratie stehen. Selbstverständlich müssentrotz aller unterschiedlichen Standpunkte in der Krim-Frage, imSyrien-Krieg und in Fragen von Demokratie und MenschenrechtenKontakte gepflegt werden. Ohne Annäherung erreicht man keinen Wandel.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell