Rheinische Post: Kommentar / In der SPD herrscht das Prinzip Zufall = von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Sollten die Geschichtsbücher eines Tages denNiedergang der einst so stolzen Volkspartei SPD beschreiben müssen,werden sie sich mit dem Jahr 2019 befassen müssen. Das Jahr, in demdie Genossen mit Andrea Nahles ihre letzte starke Führungsfigurvertrieben haben, das Jahr, in dem gleich mehrere ehemaligeVorsitzende ihre Partei öffentlich in den Ruin kommentierten, dasJahr, in dem die Entscheidung über den SPD-Vorsitz und damit über dasSchicksal des Fortbestands der Regierung vom Zufall abhing.Entscheidungen der Basis können einer Partei Auftrieb geben. DieGrünen haben damit gemischte Erfahrungen gemacht, die SPD hat schonüber zwei Koalitionsverträge abstimmen lassen, und die CDU verdanktihre neue Vorsitzende einem Parteitagsbeschluss, bei dem die Basiszumindest einbezogen war. Doch bei den gelungenen Beispielen vonBasisbeschlüssen wurden die Prozesse stets von einer Parteiführungorganisiert und kanalisiert. Von Führung kann im Willy-Brandt-Hausderzeit keine Rede sein. Die drei kommissarischen Vorsitzenden sindohnehin bemüht, keinen Einfluss zu nehmen. Der Generalsekretär istzwischen die Fronten der innerparteilichen Machtkämpfe geraten. Esist ein Trauerspiel.Dabei bräuchte die SPD mehr denn je eine starke Stimme, die denMenschen insbesondere in den Wahlkämpfen im Osten erklärt, wofür dieSozialdemokraten stehen, was sie bewegen wollen und warum sie alsTeil der bundesrepublikanischen Demokratie gebraucht werden. Stattsich auf die für die SPD existenziell wichtigen Landtagswahlen am 1.September zu konzentrieren, beschäftigen sich die Sozialdemokratenbis zu diesem Stichtag mit eigenen Politikern aus der zweiten Reihe,die Parteichef werden wollen. Das ist absurd.