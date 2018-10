Rheinische Post: Kommentar: SPD hat sich erschöpft

Düsseldorf (ots) - Es ist irre, wie die Spitzenleute derSozialdemokratie mit der erneuten Schlappe bei einer Landtagswahlumgehen. Am Programm lag es nicht, heißt es. Man habe die richtigenThemen. Am Personal lag es auch nicht. Was bleibt dann? Die Wahrheitist: Mit ihrem Spitzenpersonal kann sich die SPD nicht neu erfinden.Olaf Scholz ist ein kluger Stratege, aber für viele Linke derInbegriff der verhassten Agenda-Politik. Andrea Nahles steht fürParteiestablishment, Kungelrunden und Hinterzimmer-Taktik.Alternativen gibt es dahinter: Schwesig, Giffey, Schneider,Klingbeil, Barley. Man müsste sie auch mal lassen. Warum präsentiertsich die SPD nicht als progressive Partei der Mitte, als Botschafterfür Heimat und Vorkämpfer für einen ökologischen Wandel? AlsSchutzmacht nicht nur der "kleinen" Leute im Sinne benachteiligterTransferbezieher. Sondern als Schutzmacht der Aufstiegswilligen undgesellschaftlich Engagierten. Als Botschafter für einen gelassenenPatriotismus. Eine Politik, die nicht sofort an das Wegnehmen vonPrivilegien bei "denen da oben" denkt, sondern die an die Stärkungvon denen auf dem Weg nach oben glaubt. Die Grünen scheinen diesenWeg gehen zu wollen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell