Rheinische Post: Kommentar / SPD braucht Erfolge = Von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Das Nein von Martin Schulz war klar: Auf keinenFall würde seine SPD in eine große Koalition gehen. Nach der Wahl wardas richtig. Doch nun steht Schulz ebenso vor einem Scherbenhaufenwie die Jamaika-Sondierer. Sein Nein ist in tausend Teilezersprungen, seine Glaubwürdigkeit hängt an seidenem Faden. Dereinzige Weg, wie die Partei gesichtswahrend aus dieser Situationkommen könnte, führt über Verhandlungserfolge. Die SPD-Sondierermüssen die Preise hochtreiben und durchkriegen, um sich damit späterbei Parteilinken, Jusos und der Basis blicken lassen zu können. Dasgilt für Gespräche über eine große Koalition ebenso wie über dieTolerierung einer Minderheitsregierung. Höhere Abgaben fürVermögende, Bürgerversicherung, Rückkehrrecht in Vollzeit und einEnde des Kooperationsverbots sind nur einige Beispiele, die jenseitsder Schmerzgrenze der Union liegen. In der zehnten Woche nach derWahl ist der Basar für politische Wünsche wieder eröffnet. Und dieSPD hat gute Chancen, der Union etwa durch die Drohung mit einemMitgliederentscheid einiges abzutrotzen.