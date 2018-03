Rheinische Post: Kommentar / Russland muss den Schritt machen = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Aberdass Russland nichts mit dem Anschlag auf den britisch-russischenDoppelspion zu tun hat, ist eben ziemlich schwer zu glauben. Vielspricht dafür, dass das Gift in Russland produziert wurde, derGetötete ist ein ehemaliger russischer Spion, der die Seitengewechselt hat. Warum sollten die italienische Mafia odermexikanische Kriminelle den Mann auf dem Gewissen haben? Zwei Dutzendwestliche Länder sind der Meinung, dass Russland mit der Sache etwaszu tun hat. Sie haben in einer einmaligen Aktion 140 russischeDiplomaten aus ihren Ländern gewiesen. Einfach so? Sind das allesHandlanger Trumps? Nein. Dass die Situation eskaliert, istbedauerlich. Europa braucht Russland als Partner, Russland brauchtEuropa als Partner. Eine Annäherung der Seiten wäre so dringend wiewünschenswert angesichts der zahlreichen internationalen Konflikte.Aber Russland muss den Schritt gehen, Belege bringen, warum das Landmit dem Vorfall nichts zu tun hat. Vertrauensbildende Maßnahmen wärenauch beim stockenden Minsk-Prozess hilfreich. Russland wird sonst imJuni eine Fußball-WM als isoliertes Land abhalten müssen. Es wäreschade.www.rp.online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell