Rheinische Post: Kommentar: Rückkehr der Ideologie

Düsseldorf (ots) - Die Volksparteien haben ihre ideologischenUnterschiede wiederentdeckt. Die SPD steht vor allem wieder für ihreKernthemen soziale Gerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte. Die Unionzeigt wieder konservativ-wirtschaftsliberales Profil und mahnt, dassGeld für Sozialleistungen erst erwirtschaftet werden muss, bevor manes ausgibt. Diese Konfliktlinien werden sich, so lange dieseRegierung im Amt bleibt, in den Verhandlungen für die nächstenBundeshaushalte widerspiegeln. Bereits im Sommer müssen dieKoalitionspartner über ihre künftigen Prioritäten verhandeln. Denndann steht in der großen Koalition die Halbzeitbilanz an. DieAntworten auf diese Fragen bergen genug Sprengstoff, um die Koalitionauseinanderfliegen zu lassen. Die Union wird auf eine Stimulierungder Konjunktur setzen und auf den im Koalitionsvertrag vereinbartenAbbau des Soli beharren. Die SPD könnte die Grundrente zurGrundsatzfrage der Koalition machen. Sprich: Beide Seiten bauenderzeit so viel Konfliktpotenzial auf, dass dieses als Begründung fürein vorzeitiges Ende der Regierung herhalten kann.