Rheinische Post: Kommentar: Rückbesinnung auf die Kernkompetenz

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Bahn steht gerade vor einerschwierigen Entscheidung. Soll sie zusätzlich zu dem geplantenVerkauf ihres lukrativen Auslandsgeschäfts mit Bussen und Bahnen(Arriva) auch Teile des Logistikunternehmens Schenker versilbern, umihre Verschuldung abzumildern? Dann gäbe es zwar auf einen Streicheinen satten Geldsegen, aber zukünftige Gewinne wären passé.Und doch macht der Verkauf der Auslandsaktivitäten in Gänze Sinn.Denn die Deutsche Bahn sollte sich endlich wieder auf ihrKerngeschäft konzentrieren: den Transport von Menschen und Güternhierzulande von A nach B. Sie muss all ihre Kraft daraufkonzentrieren, nicht nur die zahlreichen Probleme durch denjahrzehntelang anhaltenden Investitionsstau in Deutschland in denGriff zu bekommen. Sie muss zudem auch in die Lage versetzt werden,die immer weiter steigenden Anforderungen der Politik zu erfüllen.Die Bahn gilt nun mal als das sauberste Verkehrsmittel - auch wennsie im Regionalverkehr immer noch zu einem großen Teil aufkonventionelle Energie setzt. Die Fahrgastzahlen erreichen einenRekord nach dem anderen. Allein im vergangenen Jahr reisten 148Millionen Kunden in einem Fernzug der DB. Tendenz weiter steigend.Doch Fahrgastrekord nach Fahrgastrekord bringt das System an seineGrenzen. Und die Erwartungshaltung dürfte eher steigen denn sinken.Wenn das Klimakabinett in dieser Woche zusammentritt, dürfte inSachen Verkehr die Bahn eine entscheidende Rolle spielen.Der Schuldenberg ist inzwischen erdrückend. 21 MilliardenEuro schränken die Handlungsfähigkeit massiv ein. DerBundesrechnungshof hat deshalb wiederholt Alarm geschlagen. DieVerantwortlichen sollten ihre Trennungsängste also überwinden, dieBahn sich wieder auf ihre Kernkompetenz besinnen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell