Rheinische Post: Kommentar: Die Routine des Terrors

Düsseldorf (ots) - Die Trauer nach dem Terror ist ernüchternd.Wieder gedenken wir der Opfer von Mördern, die den Tod dorthintragen, wo das Leben blüht. In die Musikhallen, vor die Cafés undShopping-Zentren, auf belebte Marktplätze. Wieder posten wirSolidaritätsadressen im Netz, appellieren an die Kraft der Vielen,die dem Hass der Wenigen überlegen ist. Wir lassen uns unserenLebensstil nicht nehmen. Natürlich nicht. Wir lassen uns nicht gegenMuslime aufhetzen, weil wir sie nicht mit radikalen Islamistengleichsetzen. Die Blutspur des Islamismus trifft weltweit ja vorallem Muslime, an Europas Tatorten waren Staatsbürger DutzenderNationen betroffen. Soll Nationalismus die Antwort sein? Nein, derKulturkampf fällt aus. Können wir trotzdem reagieren? Irgendwie indie Offensive kommen? Wie viele Terroranschläge braucht es, um inRoutine zu erstarren? Die "Jetzt erst recht"-Botschaften sind sogefährlich, weil die Angst vor der Machtlosigkeit steigt. Gerade infreien Gesellschaften, wo die Bewohner mehr zu verlieren haben.Theresa May hat es gesagt: "Genug ist genug." Der Kampf gegen denTerror muss Erfolge bringen. Viele Terroristen wuchsen im Westen auf,wurden hier geboren, suchten ihr Heil in einem kruden religiösenDogmatismus, den sie als Heimat identifizieren. Weil sie in Europanie heimisch wurden. Verfehlte Integrationspolitik. DiePerspektivlosigkeit in Stadtteilen im Ruhrgebiet, im PariserSpeckgürtel oder in belgischen Mittelstädten ist die Saat für Terror.Der Islamismus gedeiht in Parallelgesellschaften, weil dort dieVorzüge der saturierten, bürgerlichen Welt - Bildung, Job,Anerkennung - unerreichbar scheinen. Massive Bildungsinvestitionen,flankiert von klaren Erwartungen an die Zuwanderer, müssen dieAntwort sein. Aber wir müssen auch über die Religion reden, in derenNamen so viele zu Mördern werden. Islamischer Staat, Boko Haram,Taliban - alle berufen sich auf den Islam. Warum können sie das?Liberale Muslime müssen schärfer als bisher gegen diese Extremistenvorgehen. Es reicht nicht zu sagen, die Islamisten seien falscheMuslime, würden den Koran falsch auslegen. Der Kampf gegen dieUngläubigen ist ein Leitmotiv im puritanisch-wahhabitischen Islam,etwa in Saudi-Arabien. Er ist kein Hirngespinst. Muslimische Elternmüssen sich ihren Kindern entgegenstellen, wenn sich dieseIS-Propagandafürsten näher fühlen als ihrem Realschul- oderGymnasiallehrer. Und der Staat muss stärker werden, Gefährderintensiver überwachen, die Daumenschrauben anziehen, wennFundamentalismus gepredigt, gelehrt oder beworben wird. Nur zusammengewinnen wir diesen Kampf.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell