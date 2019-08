Rheinische Post: Kommentar / Rote Karte für Clemens Tönnies = Von Christina Rentmeister

Düsseldorf (ots) - Clemens Tönnies ist alsAufsichtsrats-Vorsitzender von Bundesligist Schalke 04 vorrangig einePerson des öffentlichen Lebens. Er ist einer der bekanntestenSport-Funktionäre in diesem Land. Als solcher trägt er auchVerantwortung für die Meinungsbildung in diesem. Deswegen ist esnicht nur eine Lappalie, wenn Tönnies in seiner Funktion alsUnternehmer beim "Tag des Handwerks" in Paderborn rassistischeBemerkungen macht. Tönnies hat dort mit dem Vorschlag irritiert, mansolle in Afrika Kraftwerke finanzieren. "Dann würden die Afrikaneraufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist,Kinder zu produzieren", sagte Tönnies weiter.Das ist kein kleiner verbaler Fehltritt, das ist Rassismus. DieEntschuldigung, die auf der Internet-Seite des Bundesligistenveröffentlicht wurde, zeugt immerhin von Einsicht. Doch die Wortesind in der Welt und finden Gehör - bei Hunderttausenden Fußballfans.Einem erfahrenen Redner wie Tönnies darf so etwas nicht passieren.Die Aussage von Tönnies ist pauschalisierend und zutiefst respektlosgegenüber allen Menschen, die in afrikanischen Ländern leben. Erbedient mit seiner Aussage Vorurteile. Tönnies steht einemRuhrgebiets-Verein vor, der für eine offene, vielfältige undtolerante Gesellschaft steht. Schalke setzt sich explizit gegenRassismus ein. So steht es sogar in den Statuten. Schalke hatte undhat verschiedene Afrikaner unter Vertrag. Tönnies Aussagen müssennicht nur ein Schlag ins Gesicht vieler Betroffener, sondern auch fürFans und Spieler gewesen sein. Jemand, der eine solche Aussagetätigt, kann die Werte, für die der FC Schalke 04 steht, nicht mehrglaubhaft vertreten. Das war mehr als ein Foul, für das man sichspäter entschuldigt und einfach weitermacht wie zuvor. Tönniesverdient die Rote Karte.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell