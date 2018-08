Rheinische Post: Kommentar: Riskante Strategie zum Diesel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der Verzicht auf jede Art von Fahrverbot inDüsseldorf ist für die Landesregierung gefährlich: Zwar istnachvollziehbar, wenn Einschränkungen für Pendler vermieden werdensollen. Es ist korrekt, auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel zuachten. Aber es erscheint sehr zweifelhaft, noch vier Jahre lang einezu hohe Belastung von vielen Tausend Bürger hinzunehmen, nur umFahrverbote zu vermeiden. Das werden die Gerichte wahrscheinlichnicht akzeptieren.Was ist zu tun? Es ist vernünftig, in Düsseldorf das Paket von 65Maßnahmen für eine bessere Luft umzusetzen, obwohl es ziemlichpeinlich ist, dass die Bezirksregierung keine konkrete Vorstellungvon deren zu erwartender Wirkung hat. Zusätzlich sollte NRW eine neueInitiative starten:Wenn die deutsche Politik schon davorzurückscheut, eine Hardware-Nachrüstung aller vom Dieselpfuschbetroffenen Autos durchzusetzen, dann sollten die Konzerneverpflichtet werden, ein solches Umrüsten auf ihre Kosten wenigstensin den am meisten vom Dieselsmog betroffenen Städten und deren Umlandanzubieten. Das käme VW und Co. deutlich günstiger als einebundesweite Umrüstaktion - und es könnte Autofahrern und Anwohnernder Straßen helfen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell