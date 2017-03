Rheinische Post: Kommentar: Richtiger Atom-Deal

Düsseldorf (ots) - Mit der Einigung zum Atomausstieg geht einehistorische Schlacht zu Ende. Auf den ersten Blick sieht es so aus,als kämen die Konzerne billig davon. Nur 23,6 Milliarden Euro müssensie zahlen, um die unkalkulierbaren Lasten der Müll-Lagerungloszuwerden. Die übernimmt der Steuerzahler. Und dann erdreisten sichdie Konzerne auch noch, die Klagen gegen den Staat aufrecht zuerhalten. Ein Kniefall vor der Atomlobby, wie Greenpeace meint?Gemach. Für den Atomfonds gibt es gute Gründe. Angesichts der Kriseeinzelner Konzerne ist es sinnvoll, die Rückstellungen zu sichern, solange es diese noch gibt. Das Geld dafür liegt nicht im Keller vonRWE und Co., sondern ist in Kraftwerken gebunden, die immer wenigerwert werden. Zudem haben die Klagen gegen die Atomsteuer tatsächlichnichts mit dem Ausstieg zu tun. Wegen ihrer Aktionäre müssen dieKonzerne versuchen, das Geld zurückzuholen. Es ist wahrscheinlich,dass sie dabei ebenso scheitern wie mit der Verfassungsklage gegenden Atomausstieg. Daher kann die Politik leichten Herzens denAtomsack zumachen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell