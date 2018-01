Rheinische Post: Kommentar / Rhein gut gesichert, kleine Flüsse nicht = Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Alle Jahre wieder läuft hierzulande der Rheinvoll. Mal mehr, mal weniger. Derzeit sieht es danach aus, dass derFluss mal wieder so viel Wasser mit sich führt, dass es in denkommenden Tagen in einigen Gegenden zu größeren Überschwemmungenkommen könnte. In Köln ist der Rhein bereits an manchen Stellen überdie Ufer geschwappt und hat Keller unter Wasser gesetzt. Die Lageentlang des Stroms ist angespannt, aber nicht kritisch. Die Situationist weit entfernt von den schweren Hochwassern der 90er Jahre, alsdie Wassermassen sogar Gebäude zerstörten. Denn aus diesenKatastrophen hat man gelernt und den Deichschutz im Rheinlandintensiviert. So fließt seit einigen Jahren wieder viel Geld in denHochwasserschutz - ein Verdienst der damaligen rot-grünenLandesregierung. Anders verhält es sich mit dem Hochwasserschutz ankleineren Flüssen und Bächen, die meist überhaupt nicht gegenSturzfluten infolge von Starkregen gesichert sind - wie man in NRW imFrühsommer 2016 schmerzhaft erleben musste. Deren Schutz liegt meistin der Verantwortung der Kommunen, die trotz des wachsenden Risikosvon Extremwetterlagen den Hochwasserschutz haben schleifen lassen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell