Rheinische Post: Kommentar: Rettet die Streichelzoos

Düsseldorf (ots) - Wohl kaum jemand ist als Kind nicht mit seinenEltern oder Großeltern in einem Streichelzoo gewesen und hat Ponys,Esel, Hühner und all die anderen Tiere berührt und gefüttert. DiesesErlebnis, Tiere hautnah zu erleben, gehört irgendwie zum Großwerdendazu. Kein noch so gutes Buch, keine noch so guteFernsehdokumentation kann das ersetzen, was man bei einem Besuch ineinem Streichelzoo lernt. Nicht zuletzt deswegen ist es schade, dasses immer weniger dieser kleinen, meist mit viel Liebe geführtenTierparks gibt. In manchen Regionen müssen Eltern bereits langefahren, um ihren Kindern dieses Erlebnis noch bieten zu können. Inder Regel sind es Kostengründe, die zur Schließung führen. Dahersollte man jeder Stadt, die sich trotz finanzieller Schieflage nocheinen Streichelzoo leistet, dankbar sein - und ebenso den vielenEhrenamtlichen, die in den kleinen Tierparks tätig sind. Denn es sinddoch gerade solche Einrichtungen wie Streichelzoos, die eine Stadtattraktiv und lebenswert machen.