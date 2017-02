Rheinische Post: Kommentar: Reform mit Fehlern

Düsseldorf (ots) - Eigentlich soll die Anfang 2016 in Kraftgetretene Krankenhausreform den Kliniken einen Qualitätsschubbringen. Vorgesehen ist, dass Krankenhäuser nach der Qualität ihrerArbeit bezahlt werden und damit schlechte Kliniken vom Marktverschwinden. In der Theorie ist das eine feine Sache. Doch in derpraktischen Umsetzung erweist sich der Fortschritt als Schnecke, dadie alten Strukturen nicht wirklich aufgebrochen wurden. DieserWebfehler war schon in der Planungsphase der Krankenhausreformabsehbar. Gesundheitsminister Gröhe muss diese Krankenhausreformerneut anpacken und endlich - auch gegen den Widerstand der Länder -Nägel mit Köpfen machen. Erforderlich ist eine valide Bedarfsplanungfür Krankenhäuser, die auf die Struktur der Bevölkerung und den zuerwartenden demografischen Wandel abgestimmt ist. Bis die Politikreagiert hat, kann man den Patienten nur raten, vor einerschwerwiegenden Operation in jedem Fall eine Zweitmeinung einzuholenund bei der Klinik nachzufragen, wie viele dieser Operationen sie imJahr macht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell