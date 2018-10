Rheinische Post: Kommentar: Rechtzeitig die Grenzen zum Terror aufzeigen

Düsseldorf (ots) - Seit Mao beherzigen Terroristen das Bild vomKämpfer, der sich wie ein Fisch im Wasser bewegen müsse. In den 70erund 80er Jahren gab es im linksextremistischen Milieu Räume, in denenLinksterroristen untertauchen konnten. Sie wollten ein anderes Systemvon links mit Mord und Gewalt herbeiterrorisieren. Offenkundig istlange übersehen worden, dass sich in Deutschland ein "rechtes" Wassergebildet hat. Nach dem verkannten NSU nun die rechtzeitig gefassteChemnitzer Terrorzelle? Dem Bild Maos entspricht das rapidezunehmende Gefühl von Rechtsextremisten und Neonazis, keineausgegrenzten Außenseiter mehr zu sein. Dass im Umfeld der Protestevon Chemnitz der Hitlergruß gezeigt, Nazi-Sprüche gerufen undAusländer sowie ein jüdisches Lokal attackiert wurden und bald daraufauch in Dortmund Neonazis für Stunden unbehelligt die Straßen mitantisemitischen Parolen beherrschen konnten, bedeutet einebesorgniserregende Wasserstandsmeldung. Es ist deshalb gut, wenn derGeneralbundesanwalt hart durchgreifen lässt und rechtsextremistischenAktivisten die Grenzen zwischen demokratischem Protest und verbotenemTerror aufzeigt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell