Rheinische Post: Kommentar: Recht und Polemik vertragen sich nicht

Düsseldorf (ots) - Parallel zu den Anschlägen in Düsseldorf undWillich fliegen beim Thema Hambacher Forst auch verbaleMolotow-Cocktails, die den Streit unnötig befeuern. Die Grünen habensich in dieser Debatte wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber siehaben stets und glaubwürdig jegliche Form der Gewalt und desillegalen Protestes in Hambach abgelehnt. Trotzdem werden sie von derFDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ohne nähere Begründungder Mitschuld am militanten Teil der Proteste bezichtigt. Das istfahrlässig undifferenziert und verharmlost die Gewalttäter, die damitauf die Stufe ernsthafter Politik gehoben werden. Auch InnenministerReul schießt über das Ziel hinaus. Richtigerweise schützt er mitseiner Polizei die Rodungsarbeiten, weil RWE einen Rechtsanspruchdarauf hat. Wenn die NRW-Grünen am Rande von Hambach eineParteiveranstaltung abhalten wollen, ist das zwar eine Provokation,aber ebenfalls ihr gutes Recht. Reul aber nennt so etwas"unverantwortlich". Gerade Politiker wie Reul und Strack-Zimmermann,die sich gerne als Verteidiger des Rechtsstaates inszenieren, solltenihre Worte sorgfältiger wägen. Recht und Polemik vertragen sichnicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell