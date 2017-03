Rheinische Post: Kommentar / Das Rauchverbot in NRW muss bleiben = Von Detlev Hüwel

Düsseldorf (ots) - Seit fast vier Jahren gilt inNordrhein-Westfalen das strikte Rauchverbot in der Gastronomie.Anfangs war die Novelle der rot-grünen Landesregierung heftigumstritten. Dem angedrohten Volksbegehren ging allerdings schon balddie Luft aus. Mittlerweile scheinen selbst hartgesottene Tabakfreundeihren Frieden mit dem Verdikt geschlossen zu haben. Was hierzulandezunächst kaum jemand für möglich gehalten hat, ist längst gang undgäbe: Wer rauchen will, geht - egal, ob es regnet oder schneit -einfach vor die Tür. Murren oder gar ruppiges Aufbegehren?Fehlanzeige. Das Thema spielt offenbar auch in Rauchergruppen kaumnoch eine Rolle. Im Gegenteil lassen viele von ihnen Verständnis fürdie bestehende Regelung erkennen. Was mag CDU und FDP jetzt bewogenhaben, in ihren Wahlprogrammen eine Rolle rückwärts anzukündigen?Glauben sie wirklich, dass ihnen das viele zusätzliche Stimmeneinbringt? Davon ist angesichts des breiten gesellschaftlichenKonsenses kaum auszugehen. Um die Überregulierung im Land zuverdeutlichen, gibt es bessere Beispiele als den Nichtraucherschutz.Etwa das völlig überflüssige NRW-Klimaschutzgesetz.www.rp.online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell