Rheinische Post: Kommentar: Ralf Jäger verspielt seine Glaubwürdigkeit

Düsseldorf (ots) - Die Kölner Silvesternacht 2015/16, in derHunderte Frauen auf offener Straße sexuell belästigt und beraubtwurden, ist ein Schandfleck in der Geschichte der NRW-Polizei und desNRW-Innenministeriums. Der erste Bericht aus demUntersuchungsausschuss lässt keinen Raum für Schönfärberei: Sowohldie Vorbereitung des Einsatzes, die das Innenministerium hättekontrollieren müssen, als auch der Polizeieinsatz in der Nacht selbstwaren unprofessionell. Der vorschnelle Versuch des Innenministeriums,die Polizei von jeder Schuld freizusprechen ("sie haben wirklichalles gegeben"), war rückblickend lächerlich. Aber leider nichteinmalig. Auch nach der Loveparade-Tragödie in Duisburg und demHogesa-Einsatz in Köln, wo eine überforderte Polizei randalierendenPseudo-Fußball-Fans hilflos gegenüberstand, sprach NRW-InnenministerRalf Jäger (SPD) seine Polizei erst einmal reflexhaft von Fehlernfrei. Auch in diesen Fällen stellte sich heraus: Die Polizei hat sehrwohl gravierende Fehler gemacht. Den größten Fehler macht aber einInnenminister, der das nicht wahrhaben will. Und zwar in Serie nichtwahrhaben will. Jäger hat viel von seiner Glaubwürdigkeit verlorenund ist Teil des Problems.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell