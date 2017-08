Rheinische Post: Kommentar: Quereinsteiger gründlich vorbereiten

Düsseldorf (ots) - Der erste Schultag in NRW ist heute auch fürviele Lehrer ein spannender Tag. Insbesondere für jene, die zuvornoch nie in diesem Beruf gearbeitet haben. Aufgrund des Lehrermangelsist fast jeder zehnte neue Lehrer im beginnenden Schuljahr bereitsein Quereinsteiger. Und NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)will, dass es noch mehr werden. Es muss durchaus kein Nachteil sein,wenn ein Lehrer zuvor in anderen Bereichen Lebenserfahrung sammelnkonnte und den Schülern als gereifte Persönlichkeit gegenübertritt.Gerade an den Berufskollegs sind die Erfahrungen mitSeiteneinsteigern auch überwiegend positiv. Zumal ein Universitäts-oder Fachhochschulabschluss in der Regel die Voraussetzung für einenWechsel an die Schule ist. Anders ist die Situation an denGrundschulen mit ihren besonderen pädagogischen Anforderungen. SchonGymnasiallehrer, die künftig verstärkt an Grundschulen zum Einsatzkommen sollen, sind darauf nicht entsprechend vorbereitet. Umso mehrgilt dies für Quereinsteiger ohne pädagogische Vorkenntnisse. Auchdie vermeintlich weniger wichtigen Fächer Kunst, Musik und Sportsollten sie dort nur nach sorgfältiger Vorbereitung unterrichtendürfen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell