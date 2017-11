Rheinische Post: Kommentar / Putins Jalta = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Eines ist jetzt schon gewiss: Über die ZukunftSyriens entscheiden nicht die Syrer, sondern ausländische Mächte.Allen voran der Iran und Russland, die Diktator Baschar al Assad mitmassiver militärischer Unterstützung vor dem Sturz bewahrt haben.Doch für die Schützenhilfe wollen sie in Moskau und Teheran belohntwerden. Und weil auch die Türkei über die Nachkriegsordnung in Syrienmitbestimmen will, hat sich das Nato-Mitglied den beidenInterventionsmächten angeschlossen. Zu dritt trifft man sich heute inSotschi, wo Russlands Präsident Wladimir Putin als Gastgeber eine Artsyrisches Jalta-Treffen veranstaltet. Eine Konferenz, bei der esfreilich nicht um Menschenrechte oder Demokratie geht, sondern um dieAufteilung der Beute. Russland will seinen wieder herbeigebombtenEinfluss im Nahen Osten sichern. Der Iran arbeitet an der Vollendungdes "Schiitischen Halbmonds", der vom Persischen Golf über den Irak,Syrien und den Libanon bis zum Mittelmeer reichen soll. Und dieTürkei will einen Kurdenstaat verhindern. Das alles wird nur zu einemführen: dem nächsten Krieg.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell