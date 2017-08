Rheinische Post: Kommentar / Praktizieren verbieten = Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Seit mehr als einem Jahr laufen nun schon dieErmittlungen der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässigerKörperverletzung gegen einen Heilpraktiker, der Krebspatienten miteinem unzureichenden Mittel behandelt haben soll. Im Kreis Viersendarf er deshalb nicht mehr praktizieren. So ist es mehr alsverwunderlich, dass der Nachbarkreis Wesel ihm erlaubt, weiterhinPatienten zu betreuen. Das mag juristisch sauber sein, moralisch istes aber inakzeptabel. Schließlich sind im Verlauf der BehandlungenPatienten gestorben. Ob deren Tod mit den zweifelhaften Präparaten zutun hat, mit denen der Heilpraktiker sie behandelt hat, ist noch zuklären. Aber mindestens solange die Ermittlungen laufen, sollte manihm keine Erlaubnis zum Praktizieren erteilen. Dem Land sind in demFall die Hände gebunden. In NRW liegt die Verantwortung fürvorläufige Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung bei denKreisen. Mit dieser Kleinstaaterei muss langsam Schluss sein. DieLandesregierung muss in solchen prekären Fällen das letzte Worthaben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell