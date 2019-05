Rheinische Post: Kommentar / Polterer Trump = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Die neuen Attacken von US-Präsident Trump gegenden freien Welthandel zeigen, dass er von Wirtschaft im 21.Jahrhundert nichts versteht. Da hat es der US-Konzern Googlegeschafft, dass mehr als 80 Prozent der weltweiten Smartphones aufseinem Betriebssystem Android laufen, doch Trump erzwingt einenGoogle-Boykott gegen Huawei. Ergebnis wird sein, dass der künftigwohl wichtigste Smartphonebauer nun ein eigenes Betriebssystementwickeln wird - ein Eigentor.Europa hat keine Alternative, als den Polterer aus Washingtonhalbwegs geschickt auszubremsen. Trump will Huawei in Europa vom Bauder 5G-Mobilfunknetze ausschließen - das wird nach vielen Debatten sonicht kommen. Er will weniger Gasimporte der EU aus Russland - aufBestellungen für US-Flüssiggas sollte er trotzdem noch lange warten.Er droht mit Sonderzöllen gegen die deutschen Autobauer. Da kann mannur die Hoffnung darauf setzen, dass 2020 schon wieder Wahlkampf inden USA ist. Und da wären höhere Autopreise keine gute Nachricht. DieZeit arbeitet gegen Mr. Trump, nicht für ihn.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell