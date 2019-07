Rheinische Post: Kommentar / Polizisten brauchen besseren Schutz = Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Die Gewalt gegen Polizeibeamte hat sich in denvergangenen zehn Jahren verdoppelt. Inzwischen wird in NRW alle 30Minuten ein Polizeibeamter verbal oder körperlich angegriffen.Bundesweit sind seit 1945 mehr als 400 Polizisten im Einsatzgestorben. Es ist unbestreitbar, dass die Polizei mehr Schutzbraucht. Aber sind Taser das richtige Instrument dafür?Die Polizisten selbst fordern die Einführung derElektro-Distanzwaffe mit Nachdruck. Sie lähmt ihre Opfer aus sichererEntfernung und kann schon gezückt werden, wo der Einsatz vonSchusswaffen noch verboten ist. Mit Tasern können Polizisten sichwirksam und rechtssicher schützen.Unbestreitbar ist aber auch, dass Taser-Einsätze oft anders alsgeplant verlaufen. Die drei Taser-Toten, die Deutschland bislang zubeklagen hat, mögen an Vorerkrankungen gestorben sein und nichtallein am Taser. Aber dass alle drei auch ohne Taser-Einsatzgestorben wären, will bislang auch kein Staatsanwalt behaupten. EineWaffe, die Arm- und Beinmuskeln lähmt, ist auch für den Herzmuskelgefährlich. Man muss kein Arzt sein, um das zu ahnen. Zumal Studienin den USA Fälle zuhauf dokumentiert haben, in denen Taser eindeutigund ursächlich getötet haben.Nachvollziehbar, dass NRW mit der Einführung zögert. DassNRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sein Zaudern mit leeren Kassenbegründet, leuchtet indes nicht ein. Diese Landesregierung brüstetsich bei jeder Gelegenheit damit, jährlich Hunderte neuerPolizeistellen zu schaffen. Dann sollte sie auch die Mittel haben,die für den Schutz der Beamten notwendig sind. Und wenn sieberechtigte Zweifel an der Legitimität von Tasern haben sollte, musssie eben alternative Vorschläge vorlegen. Am Geld darf der Schutzder Polizisten in NRW jedenfalls nicht scheitern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell