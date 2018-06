Rheinische Post: Kommentar: Das Polizeigesetz muss nachgebessert werden

Düsseldorf (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte einPolizeigesetz mit Augenmaß versprochen. Eine Experten-Anhörung imLandtag hat gezeigt, dass ihm dies bisher nicht gelungen ist. Zwarist das Gesetz moderater ausgefallen als in Bayern. Fürverfassungskonform halten es aber sehr viele Experten nicht. Vorallem der neu eingeführte Begriff der "drohenden Gefahr" ist bisherso schwammig formuliert, dass nicht zu rechtfertigen wäre, auf dieserGrundlage Personen präventiv in Gewahrsam zu nehmen. Damit nichtgenug: Die Polizei soll verdächtige Personen künftig nicht mehr nur48 Stunden, sondern bis zu vier Wochen festsetzen können, wenn Gefahrdroht. Auch das halten viele Experten wegen Unverhältnismäßigkeit fürverfassungswidrig. Die Landesregierung muss das Polizeigesetzdringend nachbessern. Wenn der Staat die Freiheitsrechte der Bürgereinschränken will, braucht er sehr gute Gründe. Stark wachsendeAlltagskriminalität könnte einer sein; die Statistik sagt aber dasGegenteil. Bleibt die Terrorgefahr. Diese unzweifelhafte Bedrohungdarf jedoch nicht dazu führen, dass unbescholtene Bürger durchübertriebene Kontrollen zunehmend in Verdacht geraten. Dann hättendie Terroristen ihr Ziel erreicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell