Rheinische Post: Kommentar / Polizei kommt in Lügde endlich voran = Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Der tausendfache Missbrauch von Kindern inLügde gehört zu den schlimmsten Kriminalfällen der Landesgeschichte.Und zu den spektakulärsten: Neben den monströsen Taten beschäftigenauf mysteriöse Weise verschwundene Beweismittel, absonderlichePolizeipannen und Aktenmanipulationsversuche in mindestens einemJugendamt die öffentliche Aufmerksamkeit.Es ist nachvollziehbar, dass die Behörden ihre Kräfte auf diesenFall konzentrieren. Offenbar inzwischen auch mit Erfolg: DieAnklageschrift ist fertig. Bei der unfassbaren Menge anBeweismaterial, das dafür gesichtet werden musste, und angesichts derKomplexität dieses Falles ist das ein erstaunlich früher Termin.Offenbar hat die Polizei im Fall Lügde doch noch Tritt gefasst undkann einer geordneten Justiz in Kürze brauchbare Akten vorlegen.Es ist wichtig, nach all den Pannen auch die Fortschritteöffentlich anzuerkennen. Denn allzu einseitige Polizei- undJustiz-Schelte nährt Verschwörungstheorien und radikalisierendeStaatsverdrossenheit. NRW hat eine funktionierende Polizei und einefunktionierende Justiz. Es gibt Verbesserungsbedarf. Aber selbstLügde ist kein Anlass, an unserem Staat zu verzweifeln.