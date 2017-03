Rheinische Post: Kommentar / Piëchs Pläne = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Wenn Ferdinand Piëch den Großteil seinerAnteile am VW-Großaktionär Porsche SE verkauft, dürfte der Bruchbesiegelt sein: Mit seiner Familie, aber auch mit dem VW-Konzern, denPiëch wie kaum ein anderer geprägt hat. Doch was kommt danach? UnterPiëch bestimmte Piëch, wo es langging bei VW. Doch selbst nach seinemRücktritt als Aufsichtsratschef wird der weltgrößte Autoherstellergeführt wie ein kleiner Familienbetrieb. Natürlich werden dieFamilien Piëch und Porsche versuchen, die Anteile zu übernehmen, manhat kein Interesse an mehr Mitrednern. Die Frage ist, ob einweiterer, externer Großaktionär VW nicht gut täte, um sich aus dieserUmklammerung zu lösen. Der Abgasskandal belastet VW schwer, gegenChefaufseher Hans Dieter Pötsch laufen ebenso Ermittlungen wie gegenVorstandsmitglieder. Und Tochter Audi wurde zuletzt vonStaatsanwälten durchsucht. Konsequenzen? Keine. Kaum vorstellbar,dass dies in einem anderen Weltkonzern möglich wäre. VW muss sichwandeln - vielleicht wird der Aktienverkauf rückblickend Piëchsletzter Dienst für "sein" VW.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell