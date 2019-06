Rheinische Post: Kommentar: Pflege als Zukunftstest für Volksparteien

Düsseldorf (ots) - Umweltaktivisten haben es geschafft, das ThemaKlimaschutz ganz nach oben zu bringen und ihren Beitrag dazugeleistet, dass Union und SPD bei den Europawahlen abgestürzt sind.Aber ist die Klimapolitik das einzige Feld, bei dem die Bundespolitikin Misskredit geraten ist? Im Bundestagswahlkampf brachte ein jungerPflegeschüler die Kanzlerin mit bohrenden Fragen in Verlegenheit.Deshalb ist die jetzt gefundene erste Antwort der "KonzertiertenAktion Pflege" nicht zu unterschätzen. Immerhin sind nicht nurunverbindliche Absichten zu Protokoll gegeben, sondern auch ganzkonkrete Vorgaben markiert worden. Deshalb spricht es für sich, wennGesundheitsminister Jens Spahn die SPD beschwört, dass es sich schonallein wegen der Vorhaben in der Pflege lohne, noch zwei Jahre alsKoalition zusammen zu arbeiten. Denn was da an politischem Powerplayin einer Branche mit Milliarden-Umsätzen zu leisten ist, brauchtbreiten Rückhalt. Wenn zehntausende Pflegekräfte schon jetzt fehlenund es wegen der älter werdenden Gesellschaft noch mehr werden, dannist schnell klar, dass die Zukunftsfähigkeit jeder Volkspartei auchdavon abhängt, ob sie sich mit ganzer Kraft dafür einsetzt, dieprekären Zustände aus der Welt zu schaffen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell