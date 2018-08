Rheinische Post: Kommentar / Personalaufbau im Landtag bleibt Ärgernis = VON THOMAS REISENER

Düsseldorf (ots) - Der aktuelle Landtag tagte bislang seltener alsseine Vorgänger, hat weniger Gesetze verabschiedet, und diePlenarsitzungen sind auffallend kurz. Kein Problem. Die Qualität vonPolitik wird gewogen und nicht gezählt. Aber das sichtbar rückläufigeArbeitsaufkommen in Teilen des parlamentarischen Alltags steht inkrassem Widerspruch zu dem üppigen Personalaufbau, den dieAbgeordneten sich zu Jahresbeginn gegönnt haben: Wegen des angeblichdramatisch gewachsenen Arbeitsaufkommens in ihren Büros genehmigtensie sich eine Erhöhung des Budgets für eigene Mitarbeiter um 89Prozent. In Zeiten von allgemeinen Personaleinsparungen eine wohlbeispiellose Größenordnung. Besonders ärgerlich war dieKaltschnäuzigkeit, mit der CDU, SPD, FDP und Grüne die Erhöhungdurchsetzten. Sie schoben nicht einmal einen externen Gutachter vor,sondern entschieden nach eigenem Gutdünken. Ihr Kalkül: DieWahlperiode ist noch lang, die Empörung bald wieder vergessen.Irrtum. Wer die Kelle so laut in die Suppe haut, muss mit einemlangen Echo rechnen. Die 199 Abgeordneten des aktuellen Landtageswerden sich wegen dieser Aktion sicher noch häufiger Fragen nachihrem tatsächlichen Arbeitsaufwand gefallen lassen müssen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell