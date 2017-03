Rheinische Post: Kommentar / Peinliche Affäre = Von Detlev Hüwel

Düsseldorf (ots) - Die Affäre um den Chef der DeutschenPolizeigewerkschaft in NRW ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten.Wie muss sich jemand fühlen, der nicht mehr zum Polizeidienstantreten braucht, aber weiterhin sein Gehalt bekommt - und obendreinvon der Gewerkschaft bezahlt wird? Rainer Wendt muss sich jetzt,nachdem all das bekanntgeworden ist, nicht nur Raffgier vorhaltenlassen, sondern er hat auch seine Glaubwürdigkeit verspielt. DieserMann kann nicht mehr glaubhaft Kritik an der rot-grünenLandesregierung üben (was er getan hat) oder sie in Schutz nehmen(was er ebenfalls getan hat). Wendt sollte einsichtig genug sein, umseiner Gewerkschaft einen letzten Dienst zu erweisen, und seinen Hutnehmen. Auf der anderen Seite muss sich Innenminister Ralf Jägerfragen lassen, wieso der Boss einer Kleingewerkschaft jahrelangfinanziell gepampert wurde. Da es sich um Steuergeld handelt, mussJäger diesen Unfug schleunigst einstellen. Er mag diese fragwürdigeAlimentation nicht erfunden haben, aber er hat sie geduldet. Und dasist schlimm genug.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell