Rheinische Post: Kommentar: Die Ostukraine verharrt im Krieg // von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Der Neuling im Normandie-Format, der ukrainische PräsidentWolodymyr Selenskyj, brachte es auf den Punkt, als er nach dem Treffen mitWladimir Putin, Emmanuel Macron und Angela Merkel sagte, dass ihm das Ergebniszu wenig sei. Der frühere Komiker ist unerfahren in internationaler Diplomatie,umso ehrlicher seine Einschätzung, was die vier Staats- und Regierungschefstatsächlich zu Wege gebracht haben.Am Ende gab es konkret nur die Einigung auf einen Gefangenenaustausch anWeihnachten zwischen der russischen und der ukrainischen Seite. Truppenabzug undWaffenstillstand sind im Rahmen des Minsker Abkommens schon so oft vereinbartund nicht eingelöst worden, dass man das erneute Bekenntnis dazu nicht glaubenkann. Zumal es in der Region keine Kräfte gibt, die eine Umsetzung derAbsprachen auch vorantreiben oder zumindest kontrollieren. Dass die russischeSeite nun für die Umsetzung auf persönliche Kontakte dringt, istnachvollziehbar. Die prorussischen Separatisten wollen in der Ostukraine alsGesprächspartner akzeptiert werden, um ihren Status als Herren der erobertenGebiete zu festigen. Genau das soll eigentlich verhindert werden.Trotz der mickrigen Ergebnisse gibt es keinen Grund, das sogenannteNormandie-Format, in dem sich Deutschland und Frankreich um eineFriedensvermittlung in der Ukraine bemühen, schlecht zu reden. Im Gegenteil:Dieses Format entspricht formal dem, was innerhalb der EU der Kern einergemeinsamen europäischen Außenpolitik sein sollte. Es ist grundsätzlichsinnvoll, wenn zwei oder mehrere Nationen im Einverständnis mit den andereneuropäischen Partnern die Initiative ergreifen, um Probleme zu lösen. So traurigdas auch ist: Eine Nicht-Ausweitung des Konflikts in der Ukraine fällt unter dieRubrik Erfolg.